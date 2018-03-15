Автомобилист брызнул из баллончика в шофера скорой помощи

Водитель легкового автомобиля Hyundai брызнул из газового баллончика в лицо водителю скорой помощи, сообщает канал Hue. Инцидент произошел в Казани

Автовладельцу не понравилось то, что карета скорой помощи загородила ему проезд. Мужчина вышел из автомобиля и попросил шофера реанимобиля освободить дорогу, но получил отказ. Разозлившись, владелец иномарки достал из кармана газовый баллончик и брызнул его содержимым в лицо визави. После этого он вернулся в машину и уехал в противоположном направлении.

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