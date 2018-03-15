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В Гусь-Хрустальном обиженный арендатор украл из квартиры хрусталь
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В Гусь-Хрустальном обиженный арендатор украл из квартиры хрусталь 

dom.lenta.ru 22 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Сотрудники полиции города Гусь-Хрустального задержали местного жителя, вынесшего из квартиры, которую он арендовал, хрустальные изделия общей стоимостью 20 тысяч рублей. Таким образом мужчина отомстил хозяйке жилья, принудившей его к выселению. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМВД России по Владимирской области.
Как рассказала оперативникам женщина, она сдала квартиру 21-летнему арендатору в январе текущего года. В начале марта хозяйка попросила мужчину освободить помещение, так как как он не платил за проживание. Пропажу хрустальных изделий заявительница обнаружила спустя несколько дней после того, как съемщик переехал в другую квартиру. При этом входная дверь не была взломана.
Полицейские предположили, что хрусталь вынес бывший арендатор. Они установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина признался в краже изделий, пояснив, что он продал их местным жителям.
Общую сумму нанесенного ущерба владелица квартиры оценила в 20 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).
Арендаторы нередко мстят собственникам жилья за выселение. В октябре 2017-го в американском штате Висконсин съемщик практически уничтожил жилище, залив цемент в канализационные трубы. Кроме того, он пробил в стенах дыры, сорвал двери со шкафов, а обшивку дома забрызгал красной автомобильной краской.
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