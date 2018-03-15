В Гусь-Хрустальном обиженный арендатор украл из квартиры хрусталь

Сотрудники полиции города Гусь-Хрустального задержали местного жителя, вынесшего из квартиры, которую он арендовал, хрустальные изделия общей стоимостью 20 тысяч рублей. Таким образом мужчина отомстил хозяйке жилья, принудившей его к выселению. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УМВД России по Владимирской области

Как рассказала оперативникам женщина, она сдала квартиру 21-летнему арендатору в январе текущего года. В начале марта хозяйка попросила мужчину освободить помещение, так как как он не платил за проживание. Пропажу хрустальных изделий заявительница обнаружила спустя несколько дней после того, как съемщик переехал в другую квартиру. При этом входная дверь не была взломана.

Полицейские предположили, что хрусталь вынес бывший арендатор. Они установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина признался в краже изделий, пояснив, что он продал их местным жителям.

Общую сумму нанесенного ущерба владелица квартиры оценила в 20 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).