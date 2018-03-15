В Уфе осудят сбежавшего в Индию мужчину за убийство женщины

Уфе за зверское убийство женщины пойдет под суд 27-летний мужчина. 5 лет после убийства он прятался в Индии . Но его удалось найти и экстрадировать из теплых мест.

Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, по версии следствия, убийство произошло в октябре 2012 года. 24-летняя девушка осталась вместе с подозреваемым в его квартире, откликнувшись на просьбу помочь с уборкой. А когда все ушли, в шею ничего не подозревающей жертве вошел нож. Потерпевшая умерла на месте нападения. После чего ее труп был вывезен в лес в Чишминском райне республики и там сожжен в костре. После убийства и уничтожения тела женщины, прямо на следующий день подозреваемый уехал на Гоа по путевке и не вернулся. Костер, в котором были человеческие останки, обнаружили случайно. На них наткнулся местный житель и побежал в полицию. Правоохранители подали подозреваемого в международный розыск. Через пять лет он был найден в Индии и экстрадирован на родину.

В ходе следствия молодой человек не признал своей вины. Он поясняет, что в тот страшный вечер был под воздействием наркотиков. На данный момент обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой . Фигуранту будет вручено обвинительное заключение и дело отправится в суд.

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