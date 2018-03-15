Злоумышленники похитили из автомобиля эндропротезы

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

В полицию района Гольяново обратился мужчина с заявлением, что он на ночь оставил свой автомобиль около дома № 13 по улице Красноярская. Однако, когда он утром вышел на улицу, чтобы поехать на работу, увидел, что разбито стекло, а из салона похищены 7 эндропротезов стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

Приехавшие полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и вскоре на улице Уральской задержали 35-летнего злоумышленника.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы управления внутренних дел Восточного административного округа Татьяна Дугина

К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.