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Злоумышленники похитили из автомобиля эндропротезы
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Злоумышленники похитили из автомобиля эндропротезы 

Вечерняя Москва 22 часа назад
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
В полицию района Гольяново обратился мужчина с заявлением, что он на ночь оставил свой автомобиль около дома № 13 по улице Красноярская. Однако, когда он утром вышел на улицу, чтобы поехать на работу, увидел, что разбито стекло, а из салона похищены 7 эндропротезов стоимостью свыше 100 тысяч рублей.
Приехавшие полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и вскоре на улице Уральской задержали 35-летнего злоумышленника.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы управления внутренних дел Восточного административного округа Татьяна Дугина.
К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.
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