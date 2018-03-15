Пожилых тюменцев грабят женщины под видом сотрудниц газовой службы

Первый случай произошел в понедельник, 12 марта, в Тюмени по улице Севастопольской, в квартиру к пенсионерке пришли три неизвестные женщины, которые представились сотрудницами газовой службы. Под предлогом проверки счетчиков они проникли в квартиру, где пытались похитить сбережения пенсионерки. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы

На следующий день, в квартиру на улице Геологоразведчиков постучались к супругам-пенсионерам две женщины, которые представились уже сотрудниками администрации города Тюмени. Злоумышленницам удалось похитить все имеющиеся накопления супругов не только в рублях, но и в иностранной валюте.

«По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела. Сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и розыск злоумышленников, а также очевидцев, свидетелей совершенных преступлений. В ходе проводимой работы оперативниками установлены предполагаемые злоумышленницы», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полиции призывают тюменцев к осторожности и бдительности, не открывать двери незнакомым людям и не впускать чужих.

Полиция обращается к гражданам, если вам известны личности этих женщин, либо вы пострадали от их противоправных действий, просьба незамедлительно обращаться в полицию по следующим телефонам:

Со стационарных телефонов — 02,

С мобильных телефонов — 102,

Управление уголовного розыска — 291-845.