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Пожилых тюменцев грабят женщины под видом сотрудниц газовой службы
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Пожилых тюменцев грабят женщины под видом сотрудниц газовой службы 

Уральский меридиан 22 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Первый случай произошел в понедельник, 12 марта, в Тюмени по улице Севастопольской, в квартиру к пенсионерке пришли три неизвестные женщины, которые представились сотрудницами газовой службы. Под предлогом проверки счетчиков они проникли в квартиру, где пытались похитить сбережения пенсионерки. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
На следующий день, в квартиру на улице Геологоразведчиков постучались к супругам-пенсионерам две женщины, которые представились уже сотрудниками администрации города Тюмени. Злоумышленницам удалось похитить все имеющиеся накопления супругов не только в рублях, но и в иностранной валюте.
«По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела. Сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и розыск злоумышленников, а также очевидцев, свидетелей совершенных преступлений. В ходе проводимой работы оперативниками установлены предполагаемые злоумышленницы», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
Сотрудники полиции призывают тюменцев к осторожности и бдительности, не открывать двери незнакомым людям и не впускать чужих.
Полиция обращается к гражданам, если вам известны личности этих женщин, либо вы пострадали от их противоправных действий, просьба незамедлительно обращаться в полицию по следующим телефонам:
Со стационарных телефонов — 02,
С мобильных телефонов — 102,
Управление уголовного розыска — 291-845.
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