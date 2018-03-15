ФСБ пресекла деятельность преступной группы, торговавшей оружием в Курской области

"Пресечена деятельность членов преступной группы в составе трех жителей Курской области, причастной к незаконному обороту средств поражения. Возбуждены уголовные дела. Из незаконного оборота изъято одноствольное ружье, винтовка Мосина, противотанковое ружье, два пистолета, две гранаты, около 7 кг тротила", — уточнили в пресс-службе.

Известно, что задержанные работали в нелегальной мастерской по модернизации огнестрельного оружия, также ликвидированной силовиками. На данный момент правоохранители устанавливают возможную причастность членов преступной группы к совершению особо тяжких преступлений.