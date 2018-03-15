Суд в Зеленограде приговорил заключенного к новому сроку за телефонное мошенничество в стенах колонии

Зеленоградский районный суд столицы приговорил заключенного исправительной колонии Сергея Журкина к новому сроку за телефонное мошенничество, совершенное на территории исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. «Зеленоградский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 32-летнего С. Журкина. Он осужден за совершение восьми эпизодов мошенничества в значительном размере, шести эпизодов мошенничества в крупном размере и 51 эпизода покушения на мошенничество в значительном и крупном размере. С учетом позиции государственного обвинителя суд по совокупности преступлений частично присоединил С. Журкину неотбытое наказание по предыдущему приговору и окончательно приговорил его к шести годам колонии строгого режима», — пояснили в ведомстве. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими. Суд установил, что С. Журкин, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Самарской области , звонил по телефону ранее незнакомым ему жителям Зеленограда. Осужденный говорил потерпевшим о якобы совершенных их родственниками преступлениях или о том, что их близкие попали в беду, а в обмен на деньги обещал жертвам мошенничества помощь. Таким образом, с 2016 г. по июнь 2017 г. осужденный похитил у потерпевших более 1 млн руб., пояснили в прокуратуре