Борцы с проституцией на Украине организовали сеть борделей

Андрей Лысенко. Украинских полицейских из отдела по борьбе с торговлей людьми разоблачили в создании сети борделей, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры

«15 марта во время тщательно спланированной спецоперации по выявлению и пресечению деятельности учреждений, оказывающих услуги интимного характера, проведено 15 обысков. Их также провели и в учреждениях, которые маскировались под массажные салоны в Виннице и других регионах страны, помещениях, автомобилях и служебных кабинетах полицейских», — написал Лысенко в своем Facebook.

По его словам, в организации проституции разоблачены должностные лица винницкого управления Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

«Во время обысков обнаружили и изъяли большую сумму денег (гривны, доллары США, евро и другие валюты), полученные за занятие проституцией, сейфы, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, флэш-накопители, банковские карты, черновики, биологические образцы, предметы, похожие на огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и паспорта лиц вовлеченных в занятие проституцией», — рассказал Лысенко.

Он отметил, что полицейские, используя служебное положение, по предварительному сговору с другими лицами втянули женщин в занятие проституцией.

«В настоящее время решается вопрос об уведомлении в подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет», — заключил пресс-секретарь.