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В Солнечногорске водитель бензовоза получил 4 года колонии за ДТП с тремя жертвами
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В Солнечногорске водитель бензовоза получил 4 года колонии за ДТП с тремя жертвами 

РИАМО 23 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье Солнечногорский городской суд приговорил водителя бензовоза Андрея Васильева к четырем годам колонии-поселения за дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель трех человек, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Суд установил, что в июне 2017 года Васильев, управляя автопоездом, перевозил цистерну с бензином и дизельным топливом. Двигаясь по автомобильной дороге А-107, он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Dodge. Находившиеся в легковом автомобиле водитель и двое пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли.
«Суд назначил Васильеву наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два с половиной года», — говорится в сообщении.
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