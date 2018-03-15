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53-летняя петербурженка обманула покупателей квартир на 22 миллиона рублей
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53-летняя петербурженка обманула покупателей квартир на 22 миллиона рублей 

Интересант 23 часа назад
Подозреваемая в мошенничестве на рынке недвижимости 53-летняя петербурженка задержана полицией. Дама предлагала свои услуги при покупке квартир в новостройке с учетом возможностей государственной социальной программы и разжилась на этом 22 миллионами рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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