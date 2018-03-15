Самарец за «снятии с порчи» обманом взял у знакомого более 20 тыс. рублей

Самаре вынесен приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего ранее не судимого молодого человека, обвиняемого в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба и краже, сообщает прокуратура самарской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в июле 2017 года молодой человек случайно услышал разговор 21-летнего знакомого, в котором тот высказывал предположение о причине расставания с девушкой из-за «наведения порчи». Найдя его в социальной сети, предприимчивый парень сообщил о якобы имеющейся возможности обращения к ясновидящей гадалке для «снятия порчи».

Через несколько дней мошенник получил от заказчика 20 тысяч рублей, а также под предлогом проверки на «наличие порчи» заполучил его сотовый телефон, при помощи которого через приложение «Мобильный банк» похитил с банковских карт владельца аппарата 3,7 тысячи рублей.

В суде молодой человек вину признал полностью, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Суд приговорил подсудимого к одному году исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка осужденного.

Приговор в законную силу не вступил.