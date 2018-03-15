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В Краснознаменске под суд пойдёт мужчина, которого обвиняют в смерти пяти человек
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В Краснознаменске под суд пойдёт мужчина, которого обвиняют в смерти пяти человек 

Вести Калининград 23 часа назад
Фото: Вести Калининград
По данным следователей, в апреле прошлого года 35-летний житель Советска предоставил семейной паре с пятилетним ребёнком квартиру в Краснознаменске для проживания. На кухне находился газовый котёл.
Хозяин квартиры заблокировал устройство автоматической системы безопасности обычной шариковой ручкой. Об этом, а также об отсутствии тяги в дымоходе, он никого не предупредил. Семейная пара включила на ночь отопление, чтобы прогреть дом. На следующий день семью с ребёнком нашли мёртвыми. В соседней квартире полицейские обнаружили тела пожилых жителей.
Наталья Гацко, старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области
— Смерть всех жильцов обоих квартир наступила от отравления окисью углерода. Проведена сложная техническая судебная экспертиза по исследованию газового оборудования. Обвиняемый вину в совершении данного преступления не признал, вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым надзирающим прокурором, в ближайшее время будет направлено в суд. Для рассмотрения по существу.
фото с места происшествия
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