В Ростове осудят мужчину, по чьей вине мать упала с шестого этажа и разбилась 

В донской столице перед судом предстанет мужчина, по вине которого его мать выпала из окна и погибла.
35-летний житель Первомайского района города, ранее неоднократно судимый, вел асоциальный образ жизни. Он много выпивал, не хотел устраиваться на работу, постоянно скандалил с матерью, оскорблял ее, избивал и не разрешал выходить на улицу.
— В конце декабря 2017 года обвиняемый совместно с отцом распивал спиртные напитки, в порыве гнева снова избил родительницу. Женщина хотела сбежать на улицу, но сын ее не пустил, тогда она попыталась самостоятельно выбраться через окно своей комнаты по связанным в узлы простыням, однако сорвалась вниз с шестого этажа. Смерть наступила мгновенно, — сообщили в областной прокуратуре.
Теперь мужчину обвиняют по двум статьям: 117 УК РФ (истязание) и ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.