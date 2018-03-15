В Ростове осудят мужчину, по чьей вине мать упала с шестого этажа и разбилась

В донской столице перед судом предстанет мужчина, по вине которого его мать выпала из окна и погибла.

35-летний житель Первомайского района города, ранее неоднократно судимый, вел асоциальный образ жизни. Он много выпивал, не хотел устраиваться на работу, постоянно скандалил с матерью, оскорблял ее, избивал и не разрешал выходить на улицу.

— В конце декабря 2017 года обвиняемый совместно с отцом распивал спиртные напитки, в порыве гнева снова избил родительницу. Женщина хотела сбежать на улицу, но сын ее не пустил, тогда она попыталась самостоятельно выбраться через окно своей комнаты по связанным в узлы простыням, однако сорвалась вниз с шестого этажа. Смерть наступила мгновенно, — сообщили в областной прокуратуре.