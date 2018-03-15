Боевики с Ямала признались в подготовке терактов 

Задержанные четверо участников так называемой «спящей ячейки» запрещенной в России МТО «Исламское государство» конвоированы в Тюмень для проведения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, — сообщили в ФСБ.
Как сообщалось ранее, 14 марта 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области задержаны четверо участников так называемой «спящей ячейки» исламистов — жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром МТО, прошедшим боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе запрещенной в России МТО «Исламское государство» и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности.
Задержанные конвоированы в Тюмень для проведения необходимых следственных. В ходе допроса преступники дали признательные показания об участии в деятельности запрещенной организации, а также подготовке ими террористических акций.
Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.