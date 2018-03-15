Полиция Италии предотвратила взрыв в детском саду 

Сегодня итальянская полиция при содействии ФБР задержала 24-летнего подозреваемого в подготовке взрыва в детском саду гражданина Италии, сообщает Reuters.
Дениса Илларионова подозревают в изготовлении самодельных бомб для последующего их применения в детских садах. Как выяснило следствие, Илларионов использовал социальные сети, чтобы похвалить Сайфулла Саипова, подозреваемого в убийстве восьми человек с помощью грузовика в Нью-Йорке в прошлом году и террористов, совершивших другие нападения в США.
ФБР сообщило итальянской полиции о деятельности этого персонажа. Итальянские полицейские проверили его квартиру в Витербо, где нашли пневматическое и холодное оружие, а также заготовку бомбы, начиненную монетами в качестве поражающего элемента.
Как выяснило следствие, Илларионов по рождению латыш, он появился на свет в Риге. Ранее писал в соцсетях сообщения «пришло время убить детей в детском саду». Хвалил Саипова как «еще одного ангела в борьбе с неверными», одобрял бойню в Колорадо в 1999 году (15 человек убиты) и теракт в Далласе в 2016 году (пятеро мертвых).