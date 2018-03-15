Полиция Италии предотвратила взрыв в детском саду

Сегодня итальянская полиция при содействии ФБР задержала 24-летнего подозреваемого в подготовке взрыва в детском саду гражданина Италии , сообщает Reuters

Дениса Илларионова подозревают в изготовлении самодельных бомб для последующего их применения в детских садах. Как выяснило следствие, Илларионов использовал социальные сети, чтобы похвалить Сайфулла Саипова, подозреваемого в убийстве восьми человек с помощью грузовика в Нью-Йорке в прошлом году и террористов, совершивших другие нападения в США

ФБР сообщило итальянской полиции о деятельности этого персонажа. Итальянские полицейские проверили его квартиру в Витербо, где нашли пневматическое и холодное оружие, а также заготовку бомбы, начиненную монетами в качестве поражающего элемента.