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В Калининградской области из-за изменения в газовом приборе погибли четверо взрослых и ребенок
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В Калининградской области из-за изменения в газовом приборе погибли четверо взрослых и ребенок 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В Калининградской области от отравления окисью углерода семейная пара: мужчина 35-ти и женщина 26-ти лет и их пятилетний сын, а также их соседи — 88-летний мужчина и 63-летняя женщина погибли. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России
Следком Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Советска. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
По данным следствия, обвиняемый являлся собственником квартиры, расположенной в многоквартирном доме по улице Калининградской в городе Краснознаменске. В квартире был установлен автоматический газовый прибор для отопления квартиры, подключенный к центральной системе газопотребления дома и оборудованный автоматической системой безопасности, отключавшей подачу газа в случае неисправности.
Обвиняемый самовольно поместил фрагмент авторучки в устройство автоматической системы безопасности, что стало препятствовать ее срабатыванию при аварийных ситуациях. О своих самовольных действиях специализированную службу мужчина не уведомил.
26 апреля 2017 года обвиняемый сдал квартиру семейной паре с пятилетним ребенком для проживания, не предупредив их об отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале и принудительной фиксации от срабатывания автоматической системы безопасности газового оборудования.
Все это привело к тому, что в результате использования жильцами квартиры газового аппарата для обогрева произошло скопление угарного газа в опасной для жизни концентрации в указанной квартире, а также в соседней квартире, в которой проживали пожилые мужчина и женщина.
От отравления окисью углерода семейная пара: мужчина 35-ти и женщина 26-ти лет и их пятилетний сын, а также их соседи — 88-летний мужчина и 63-летняя женщина погибли.
Были проведены многочисленные экспертизы и исследования газового оборудования.
Мужчина свою вину не признал, но следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем, уголовное дело передается в суд.
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