Супруга подследственного экс-главы УСБ СКР могла разгласить государственную тайну

Краснодар . 15 марта — Новая Кубань. Мосгорсуд приступил к допросу свидетелей и исследованию доказательств со стороны защиты. Об этом сообщает портал Российского агентства правовой и судебной информации.

Сотрудники отрицают свои связи с криминальным миром и обращались в суд с гражданским иском с требованием опровергнуть сведения, публикуемые в СМИ. Жалоба не была принята в производство.

Кроме того, все трое оказались под подозрением в вымогательстве 10 миллионов рублей у генерального директора крупного акционерного общества в период с 2015 по 2016 годы.

Максименко инкриминируют и получение взятки в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры в 2015 году он получил 50 тысяч долларов за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу, а в 2016 — 500 тысяч долларов за содействие по одному из уголовный дел. У Максименко в этом деле был сообщник. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Адвокат судьи Максименко ходатайствовал о допросе в закрытом режиме. Таким образом, в ходе допроса могут быть оглашены личные сведения и данные, составляющие государственную тайну.

Все фигуранты этого громкого дела находятся под арестом. Срок содержания под стражей в отношении них продлен до 19 мая.