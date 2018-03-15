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Супруга подследственного экс-главы УСБ СКР могла разгласить государственную тайну
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Супруга подследственного экс-главы УСБ СКР могла разгласить государственную тайну 

Новая Кубань 15 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. Мосгорсуд приступил к допросу свидетелей и исследованию доказательств со стороны защиты. Об этом сообщает портал Российского агентства правовой и судебной информации.
Бывший глава Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, замначальника ГСУ СК РФ по городу Москве, генерал Денис Никандров и замглавы УСБ СКР Александр Ламонов были задержаны по подозрению в вымогательстве 8 миллионов рублей. Они попали в поле зрение силовиков в ходе расследования уголовного дела, фигурантом которого является предполагаемый «вор в законе» Захарий Калашов.
Сотрудники отрицают свои связи с криминальным миром и обращались в суд с гражданским иском с требованием опровергнуть сведения, публикуемые в СМИ. Жалоба не была принята в производство.
Кроме того, все трое оказались под подозрением в вымогательстве 10 миллионов рублей у генерального директора крупного акционерного общества в период с 2015 по 2016 годы.
Максименко инкриминируют и получение взятки в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры в 2015 году он получил 50 тысяч долларов за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу, а в 2016 — 500 тысяч долларов за содействие по одному из уголовный дел. У Максименко в этом деле был сообщник. Материалы в отношении него выделены в отдельное производство.
Адвокат судьи Максименко ходатайствовал о допросе в закрытом режиме. Таким образом, в ходе допроса могут быть оглашены личные сведения и данные, составляющие государственную тайну.
Все фигуранты этого громкого дела находятся под арестом. Срок содержания под стражей в отношении них продлен до 19 мая.
Напомним, что по делу Максименко повестку в суд получил и начальник московского управления СК Александр Дрыманов, он проходит в качестве свидетеля.
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