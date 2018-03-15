Центральный аппарат СК проконтролирует проверку избиения женщины мужем-ювелиром в Подмосковье

«Председатель СК РФ поручил поставить на контроль в центральном аппарате доследственную проверку, организованную в следственном управлении СК России по Московской области по факту избиения женщины.

А. Бастрыкин поручил доложить ход и результаты проверочных мероприятий. Кроме того, следствию предстоит проверить все изложенные в материалах СМИ сведения и дать им объективную правовую оценку», — рассказала С. Петренко.