Центральный аппарат СК проконтролирует проверку избиения женщины мужем-ювелиром в Подмосковье 

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль проверку информации об избиении женщины ее мужем в Московской области, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Председатель СК РФ поручил поставить на контроль в центральном аппарате доследственную проверку, организованную в следственном управлении СК России по Московской области по факту избиения женщины.
А. Бастрыкин поручил доложить ход и результаты проверочных мероприятий. Кроме того, следствию предстоит проверить все изложенные в материалах СМИ сведения и дать им объективную правовую оценку», — рассказала С. Петренко.
Ранее в четверг, 15 марта, в эфире ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1» обсуждалась история 25-летней Натальи Серебрий, которая обвинила в нанесении тяжких побоев своего мужа, с которым проживала в Турции и России. Сообщается, что занимающийся ювелирными изделиями бизнесмен из России на протяжении семи лет фактически удерживал женщину в рабстве. За это время она родила от него двух детей. После очередных побоев женщина попала в больницу в крайне тяжелом состоянии: у нее диагностировали анорексию и множественные травмы.