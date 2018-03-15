Убийцы таксиста из Дзержинска выслушали приговор 

Преступление произошло 7 ноября 2016 года. Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, ночью на перекрестке проспекта Ленина и улицы Клюквина в Дзержинске двое мужчин сели в Renault Logan с «шашечками» и поехали в направлении улицы Ватутина.
Затем под невинным предлогом они попросили таксиста Никлая Шишкина остановиться и напали на него. 34-летний мужчина выстрелил из пневматической ручки-пистолета в голову Николаю, а его 26-летний сообщник ударил таксиста в шею два раза ножом.
На похищенном автомобиле подельники вывезли труп в республику Чувашия. Там же они спрятали его в водосточной трубе около автомобильной дороги. Автомобиль стоимостью 230 тысяч рублей они оставили в Чувашии.
Прихватив выручку таксиста — более 17 тысяч рублей — мужчины вернулись в Дзержинск, где 16 ноября их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Вину обвиняемые признали частично.
Сегодня убийцы получили по 17 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее NN.RU писал, что подросток с друзьями жестоко убил таксиста в Нижнем Новгороде.