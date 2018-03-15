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Москва и Буэнос-Айрес сотрудничают по кокаиновому делу
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Москва и Буэнос-Айрес сотрудничают по кокаиновому делу 

РИА Новости 19 часов назад
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия и Аргентина сотрудничают по уголовному делу о контрабанде в Москву партии кокаина из Аргентины, сказал посол Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио РИА Новости.
"Кокаиновое дело" лежит в рамках правосудия, поэтому Аргентина и Россия сотрудничают по этому вопросу. Подробностей я сказать не могу, этот вопрос очень щекотливый, мне очень жаль", — сказал посол Аргентины.
В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.
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