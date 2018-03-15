В Петербурге отец-педофил изнасиловал свою 3-летнюю дочь

По версии следствия, 39-летней петербуржец насиловал девочку в период с мая по сентябрь 2017 года в дачном доме в Тихвинском районе Ленинградской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Задержанному уже предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.