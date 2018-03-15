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В Петербурге отец-педофил изнасиловал свою 3-летнюю дочь
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В Петербурге отец-педофил изнасиловал свою 3-летнюю дочь 

АиФ Санкт-Петербург 15 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании собственной трехлетней дочери, передает пресс-служба Следственного комитета по региону.
По версии следствия, 39-летней петербуржец насиловал девочку в период с мая по сентябрь 2017 года в дачном доме в Тихвинском районе Ленинградской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Задержанному уже предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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