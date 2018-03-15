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Дело о гибели женщины в результате падения из окна рассмотрит суд в Ростове
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Дело о гибели женщины в результате падения из окна рассмотрит суд в Ростове 

АиФ Ростов 15 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, перед судом предстанет сын потерпевшей. Ему инкриминируются ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, неоднократно судимый ростовчанин вел антиобщественный образ, систематически избивал и оскорблял свою мать, часто не разрешал выходить из квартиры и отбирал ключи.
В конце декабря 2017 года в очередной раз избил потерпевшую, не выпустил из квартиры и стал распивать алкоголь со своим отцом.
В это время женщина попыталась спуститься через окно своей комнаты на шестом этаже по связанным в узлы простыням, однако сорвалась вниз и погибла.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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