Дело о гибели женщины в результате падения из окна рассмотрит суд в Ростове

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , перед судом предстанет сын потерпевшей. Ему инкриминируются ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, неоднократно судимый ростовчанин вел антиобщественный образ, систематически избивал и оскорблял свою мать, часто не разрешал выходить из квартиры и отбирал ключи.

В конце декабря 2017 года в очередной раз избил потерпевшую, не выпустил из квартиры и стал распивать алкоголь со своим отцом.

В это время женщина попыталась спуститься через окно своей комнаты на шестом этаже по связанным в узлы простыням, однако сорвалась вниз и погибла.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.