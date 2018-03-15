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Грабители украли у пожилого мужчины 30 литров вина в Кабардино‐Балкарии
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Грабители украли у пожилого мужчины 30 литров вина в Кабардино‐Балкарии 

360tv.ru 15 марта 2018
В Урванском районе Кабардино‐Балкарии пенсионер обратился в полицию и рассказал о краже. Мужчина и женщина, вооруженные ножами, вынесли из его дома все деньги и 30 литров домашнего вина. Об этом сообщил портал eg.ru.
Преступники ворвались к старику домой и начали угрожать холодным оружием. После этого они избили мужчину, пытаясь выяснить, где он прячет свои сбережения. Потерпевший отдал им всю пенсию, но грабителей это не устроило. Тогда они решили вынести из дома все, что имело хоть
какую-то  ценность — старый телевизор и 30 литров домашнего вина.
Полиция нашла злоумышленников по горячим следам. Продать добычу они не успели. В отношении задержанных завели уголовное дело по статье «Разбой». Свою вину местные «Бонни и Клайд» признали, а награбленное вернули владельцу.
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