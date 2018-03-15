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Житель Узбекистана пытался дать взятку в аэропорту Минеральных Вод
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Житель Узбекистана пытался дать взятку в аэропорту Минеральных Вод 

АиФ Ставрополье 15 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина Узбекистана, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Южного следственного управления.
Он подозревается в покушении на дачу взятки.
На днях в аэропорту Минеральных Вод сотрудники полиции хотели оштрафовать пассажира, в действиях которого усматривались признаки административного проступка о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в России.
Ему предложили проследовать в дежурную часть полиции в аэропорту.
Находясь в дежурной части, нарушитель, чтобы избежать административной ответственности, попытался передать сотруднику полиции взятку — несколько тысяч рублей.
Но страж порядка от взятки отказался.
А нарушителю вместо административного штрафа светит уголовное наказание.
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