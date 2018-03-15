Житель Узбекистана пытался дать взятку в аэропорту Минеральных Вод

Следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина Узбекистана , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Южного следственного управления.

Он подозревается в покушении на дачу взятки.

На днях в аэропорту Минеральных Вод сотрудники полиции хотели оштрафовать пассажира, в действиях которого усматривались признаки административного проступка о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в России

Ему предложили проследовать в дежурную часть полиции в аэропорту.

Находясь в дежурной части, нарушитель, чтобы избежать административной ответственности, попытался передать сотруднику полиции взятку — несколько тысяч рублей.

Но страж порядка от взятки отказался.

А нарушителю вместо административного штрафа светит уголовное наказание.