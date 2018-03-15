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Трое москвичей пойдут под суд по делу о разбое и убийстве мужчины после попытки инсценировать ограбление
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Трое москвичей пойдут под суд по делу о разбое и убийстве мужчины после попытки инсценировать ограбление 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело в отношении трех жителей столицы, которые обвиняются в разбойном нападении и убийстве, сопряженном с разбоем. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей столицы в возрасте от 19 до 24 лет, среди которых одна девушка. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений следственными органами они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем, а также разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и похищении у гражданина паспорта», — пояснили в ведомстве.
В настоящее время двое обвиняемых содержатся под стражей, а их сообщница — под домашним арестом.
По версии следствия, в августе-сентябре 2016 г. обвиняемые вступили в сговор для совершения разбойных нападений. Через мобильное приложение одного из интернет-сайтов они познакомились с жителем столицы, договорились с ним о встрече, приготовив мачете и монтировку-гвоздодер.
В прокуратуре отметили, что в начале октября 2016 г. один из обвиняемых и его сообщница встретились с потерпевшим около станции метро «Улица Скобелевская» и под предлогом проводить подругу до дома пошли через Бутовский лесопарк. Когда они проходили по лесопарковой зоне, из-за деревьев вышел третий обвиняемый, разыгравший нападение. Он приставил нож к горлу девушки и потребовал от присутствующих передать имущество. Не желая отдавать свои вещи, мужчина попытался скрыться. Тогда двое молодых людей догнали его и нанесли ему не менее 10 ударов монтировкой. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Обвиняемые обыскали убитого, забрали два мобильных телефона, 200 руб., а также паспорт и загранпаспорт. В период с 5 октября по 28 ноября 2016 г. фигуранты дела подожгли тело убитого, облив бензином, а затем укрыли труп пластиковой пленкой.
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