Ещё
Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Пятеро бывших сотрудников полиции арестованы в Москве по обвинению в хищении янтаря на два миллионов рублей и взяточничестве. Об этом в четверг, 15 марта, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемые получили информацию о наличии у гендиректора одной из столичных фирм необработанного дорогостоящего янтаря. Через месяц в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия они прибыли в офис компании и пригрозили руководителю привлечением к уголовной ответственности.
Визитеры напугали гендиректора ответственностью за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192 УК РФ), после чего открыто похитили у него янтарь-сырец стоимостью два миллиона рублей и более 700 тысяч рублей наличными.
«Кроме того, сотрудники полиции потребовали у гендиректора взятку в размере 1,5 миллиона рублей за не привлечение его к уголовной ответственности. Потерпевший в этот же день передал им деньги», — отметила Иванова.
В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере») и части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Бывшие полицейские заключены под стражу.
4 июля 2017 года стало известно, что полицейские столкнулись с фактом незаконной продажи золотых украшений с янтарем и необработанного поделочного камня в одном из музеев, находящихся на территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе163
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури20
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»283
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской166
ЕС осудил строительство Крымского моста128
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение