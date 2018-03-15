Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю

По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемые получили информацию о наличии у гендиректора одной из столичных фирм необработанного дорогостоящего янтаря. Через месяц в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия они прибыли в офис компании и пригрозили руководителю привлечением к уголовной ответственности.

Визитеры напугали гендиректора ответственностью за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192 УК РФ), после чего открыто похитили у него янтарь-сырец стоимостью два миллиона рублей и более 700 тысяч рублей наличными.

«Кроме того, сотрудники полиции потребовали у гендиректора взятку в размере 1,5 миллиона рублей за не привлечение его к уголовной ответственности. Потерпевший в этот же день передал им деньги», — отметила Иванова.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере») и части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Бывшие полицейские заключены под стражу.