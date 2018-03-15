Россиянин подал в суд на МВД после видео с избиением до смерти брата в полиции

Житель Казани Сергей Дроздов подал иск к МВД с требованием выплатить ему два миллиона рублей компенсации морального вреда после того, как он посмотрел видеозапись с пытками и избиением до смерти своего брата в отделе полиции. Об этом РБК рассказал руководитель Казанского правозащитного центра и партнер «Зоны права» Игорь Шолохов.

Рассмотрение иска назначено на 19 марта. В документе сказано, что в ходе ознакомления с материалами дела по факту смерти родственника Дроздов «увидел следы от связывания на руках и ногах брата, а также посмотрел запись с камер наблюдения. По словам Шолохова, на кадрах полицейские „пытали родного брата истца, причиняли ему сильную физическую боль и страдания, унижали его человеческое достоинство“.

»Истец испытал глубокие нравственные страдания, для него стало понятно, что его родной человек по прихоти сотрудников полиции в последние минуты жизни был подвергнут жестоким мучениям. Смерть своего брата истец также связывает с незаконными действиями сотрудников полиции», — отмечается в исковом заявлении.

В ноябре 2017 года четырех бывших полицейских — Сергея и Алексея Петикиных, Эдуарда Болгарова и Олега Бачурова — осудили условно за истязание задержанного Павла Дроздова , который умер в отделе полиции. Их признали виновными в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК).

Дроздов занимал должность заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта. Его задержали 1 февраля 2012 года за мелкое хулиганство в кафе. Согласно обвинительному заключению, в изоляторе временно содержания он «стал вести себя шумно, стучал в дверь камеры, громко возмущаясь действиями сотрудников полиции». Его связали по рукам и норам в позе «ласточки», и через несколько минут мужчина потерял сознание. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть.