В Красноярске мужчину арестовали на 10 суток за съёмку в зале суда

Красноярца посадили на 10 суток за съемку в зале суда, сообщает пресс-служба краевого суда.

Инцидент произошел 6 марта 2018 года во время судебного разбирательства по административному делу в Октябрьском районном суде. В начале судебного процесса мужчина подал прошение вести видеосъемку, однако ему отказали, разрешив только вести аудиозапись или фиксировать заседание в письменной форме.

«Однако присутствовавший вместе с истцом слушатель проигнорировал запрет судьи и приступил к съемке с помощью видеокамеры. Мужчине было сделано замечания, но он продолжил видеофиксацию процесса. Через 30 минут после начала судебного разбирательства судья объявила перерыв и огласила распоряжение о том, чтобы слушатель покинул зал суда. Однако мужчина отказался выходить из помещения и продолжил видеосъемку уже вне судебного процесса. Поэтому судебное заседание было отложено, а в зал были приглашены судебные приставы», — рассказывают в суде.

В этот же день в отношении мужчины рассмотрели дело. Ему назначили 10 суток административного ареста. Приговор пытались обжаловать, но жалоба осталась без удовлетворения.