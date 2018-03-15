Ещё
В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении субсидий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении субсидий 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 марта 2018
Следователями МВД России по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело в отношении директора аграрного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник предоставил подложные документы в Министерство сельского хозяйства республики, на основании которых получил субсидии в рамках государственной программы, направленной на развитие сельского хозяйства. Своими противоправными действиями подозреваемый причинил имущественный ущерб Министерству сельского хозяйства на общую сумму около семи миллионов рублей.
В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, сбывавшего героин в Воронеже В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту инсценировки разбойного нападения на инкассатора Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений сотруднице скорой медицинской помощи в Екатеринбурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе163
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури20
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»283
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской166
ЕС осудил строительство Крымского моста128
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение