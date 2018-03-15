В Северной Осетии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении субсидий 

Следователями МВД России по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело в отношении директора аграрного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник предоставил подложные документы в Министерство сельского хозяйства республики, на основании которых получил субсидии в рамках государственной программы, направленной на развитие сельского хозяйства. Своими противоправными действиями подозреваемый причинил имущественный ущерб Министерству сельского хозяйства на общую сумму около семи миллионов рублей.
В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.