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Прокуратура ФРГ обвинила сирийца в подготовке крупного теракта от имени ИГ*
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Прокуратура ФРГ обвинила сирийца в подготовке крупного теракта от имени ИГ* 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 15 мар — РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения 20-летнему гражданину Сирии Ямену А. (Yamen A.) в связи с подготовкой теракта с использованием взрывчатки и поддержкой ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).
"По словам обвиняемого, он хотел убить не менее 200 человек и таким образом присоединиться к предыдущим нападениям, за которыми стояло ИГ в Европе. Для него было важно создать для населения ФРГ атмосферу страха и неопределенности", — говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой прокуратуры в четверг.
По данным следствия, Ямен А. увлекся идеями джихада летом 2017 года и начал разделять идеологию ИГ. В этой связи он решил в июле 2017 года организовать взрыв в ходе крупного массового мероприятия в Германии. В каком конкретном месте и когда обвиняемый хотел совершить нападение, в пресс-релизе не сообщается.
Для реализации своего замысла сириец получил необходимые знания о создании взрывного устройства в Интернете, в частности, инструкции о сборке детонатора и процессе синтеза взрывчатого вещества из перекиси водорода, серной кислоты и ацетона. Уже в конце июля 2017 года обвиняемый начал приобретать компоненты и химикаты, необходимые для сборки.
Федеральная прокуратура возбудила предварительное расследование по делу Ямена А. 21 октября 2017 года. Он был задержан 31 октября 2017 года, находится до сих пор в предварительном заключении.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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