Прокуратура ФРГ обвинила сирийца в подготовке крупного теракта от имени ИГ*

"По словам обвиняемого, он хотел убить не менее 200 человек и таким образом присоединиться к предыдущим нападениям, за которыми стояло ИГ в Европе. Для него было важно создать для населения ФРГ атмосферу страха и неопределенности", — говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой прокуратуры в четверг.

По данным следствия, Ямен А. увлекся идеями джихада летом 2017 года и начал разделять идеологию ИГ. В этой связи он решил в июле 2017 года организовать взрыв в ходе крупного массового мероприятия в Германии. В каком конкретном месте и когда обвиняемый хотел совершить нападение, в пресс-релизе не сообщается.

Для реализации своего замысла сириец получил необходимые знания о создании взрывного устройства в Интернете, в частности, инструкции о сборке детонатора и процессе синтеза взрывчатого вещества из перекиси водорода, серной кислоты и ацетона. Уже в конце июля 2017 года обвиняемый начал приобретать компоненты и химикаты, необходимые для сборки.

Федеральная прокуратура возбудила предварительное расследование по делу Ямена А. 21 октября 2017 года. Он был задержан 31 октября 2017 года, находится до сих пор в предварительном заключении.

* Террористическая организация, запрещенная в России