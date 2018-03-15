На Фарфоровской улице в Петербурге обнаружен «среднеазиатский» бордель

Ленинградской области. Накануне полицейские в северной столице России обнаружили притон проституток, расположившийся в нежилом помещении дома 8 по Фарфоровской улице в Невском районе. Там «застукали» двух куртизанок, в отношении которых составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Гражданка среднеазиатского государства, исполнявшая обязанности администратора заведения привлечена к ответственности по статье 6.12 КоАП РФ («Получение дохода от занятия проституцией»). Все три «дамы» доставлены в отдел полиции.