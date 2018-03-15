Ещё
На Фарфоровской улице в Петербурге обнаружен «среднеазиатский» бордель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Фарфоровской улице в Петербурге обнаружен «среднеазиатский» бордель 

Интересант 15 марта 2018
Накануне полицейские в северной столице России обнаружили притон проституток, расположившийся в нежилом помещении дома 8 по Фарфоровской улице в Невском районе. Там «застукали» двух куртизанок, в отношении которых составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Гражданка среднеазиатского государства, исполнявшая обязанности администратора заведения привлечена к ответственности по статье 6.12 КоАП РФ («Получение дохода от занятия проституцией»). Все три «дамы» доставлены в отдел полиции.
Интересант: последние новости
Трое членов этнической группы, угонявшие дорогие иномарки, «с приключениями» задержаны в Петербурге Петербуржец избил знакомого из-за котенка и заработал уголовное дело СК РФ по Петербургу сообщил о семерых пострадавших от падения наледи за минувшие выходные
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе170
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури21
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»285
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской172
ЕС осудил строительство Крымского моста130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение