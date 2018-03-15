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Осужден участник ставропольской банды, укравшей украшения на 27 млн руб.
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Осужден участник ставропольской банды, укравшей украшения на 27 млн руб. 

АиФ Ставрополье 15 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Суд Ипатовского городского округа Ставрополья вынес приговор Роману Кораблеву, обвинявшемуся в разбойном нападении, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры края.
По материалам следствия, 18 декабря 2014 года на пересечении трассы Астрахань-Элиста-Ставрополь Кораблев и его четверо сообщиников остановили «Фольксваген-Кади».
В этом автомобиле перевозили ювелирные изделия. Угрожая пистолетом, бандиты похитили золотые украшения на сумму почти 27 млн рублей. Суд приговорил Кораблёва к пяти годам колонии строгого режима.
Его подельников осудили ранее на разные сроки.
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