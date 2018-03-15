Неуклюжий вор ограбил частный дом в Москве и оставил полиции массу улик

Гендиректор компании по интернет‐маркетингу обратился в полицию после кражи 2,8 миллиона рублей из его частного дома в деревне Милюково, что находится в пределах Москвы . Прибывшая на место происшествия полиция удивилась, ведь преступник оставил после себя все возможные улики. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Заявитель рассказал, что 13 марта

где-то между 16:00 и 21:30 неизвестный пробрался в его частный дом, вскрыл сейф и забрал все деньги и драгоценности. Всего в ящике лежало 40 тысяч долларов и ювелирные изделия.

Общий материальный ущерб составил 2 800 000 рублей.

Сотрудники осмотрели место происшествия и обнаружили следы материи — то есть преступник порвал одежду, когда пролезал через окно. Также остались отпечатки пальцев, следы обуви и средства, с помощью которых вор вскрыл сейф.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Накануне московский вор обчистил квартиру советника гендиректора компании по поставкам контрольно‐измерительного оборудования, украв 28 миллионов рублей. Он тоже был не очень умный и предусмотрительный — оставил полицейским свои отпечатки.