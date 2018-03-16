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Два экс-сотрудника ОБЭП в Орле получили 4,5 и 5 лет колонии за мошенничество
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Два экс-сотрудника ОБЭП в Орле получили 4,5 и 5 лет колонии за мошенничество 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бывший начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД по городу Орлу Павел Доброхвалов получил пять лет лишения свободы, его подчиненный Дмитрий Борисов — 4,5 года, они признаны виновными в незаконном получении 1,7 млн рублей от предпринимателя, сообщили в пятницу в пресс— службе Орловского районного суда.
"Суд признал бывших сотрудников ОБЭП по городу Орлу Павла Доброхвалова и его подчиненного Дмитрия Борисова виновными по статье «Покушение на мошенничество». Им назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 4,5 года соответственно с отбыванием колонии общего режима", — сообщили в пресс-службе.
Осужденных также лишили званий и на 2,5 года запретили занимать должности в органах власти.
Уголовное дело было возбуждено в июле 2016 года региональным следственным управлением по материалам орловского УФСБ, а в конце 2017 года передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Доброхвалов и Борисов подозревались в получении 1,7 млн рублей от предпринимателя Владимира Тильмана за содействие в прекращении уголовного дела в отношении него. Бизнесмен действовал по согласованию с ФСБ, и при передаче денег сотрудники полиции были задержаны.
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