Завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, сбывавшего героин в Воронеже

Воронеже СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу окончено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению участника преступной группы 24-летнего уроженца Средней Азии в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 228.1, частью 3 статьей 30, частью 5 статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств, а также покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах».

По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый приехал в Воронеж с целью заработка, однако устроиться на работу ему не удалось. Тогда у обвиняемого возник умысел на совершение запрещенных законом преступных действий. Для реализации задуманного мужчина вступил в организованную группу, занимающуюся сбытом героина. Согласно разработанной преступной схеме, наркотические средства сбывались бесконтактным способом. Крупные партии героина передавались обвиняемому для расфасовывания, после чего он помещал наркотик в «закладки» и сбывал наркозависимым лицам с использованием системы безналичного расчета, называя им впоследствии местонахождение тайника.

В ходе обысков у обвиняемого обнаружено и изъято более килограмма наркотического средства, предназначенного для сбыта на территории города.