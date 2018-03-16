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Завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, сбывавшего героин в Воронеже
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Завершено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, сбывавшего героин в Воронеже 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 марта 2018
Фото: riavrn.ru
В Воронеже СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу окончено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению участника преступной группы 24-летнего уроженца Средней Азии в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 228.1, частью 3 статьей 30, частью 5 статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств, а также покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах».
По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый приехал в Воронеж с целью заработка, однако устроиться на работу ему не удалось. Тогда у обвиняемого возник умысел на совершение запрещенных законом преступных действий. Для реализации задуманного мужчина вступил в организованную группу, занимающуюся сбытом героина. Согласно разработанной преступной схеме, наркотические средства сбывались бесконтактным способом. Крупные партии героина передавались обвиняемому для расфасовывания, после чего он помещал наркотик в «закладки» и сбывал наркозависимым лицам с использованием системы безналичного расчета, называя им впоследствии местонахождение тайника.
В ходе обысков у обвиняемого обнаружено и изъято более килограмма наркотического средства, предназначенного для сбыта на территории города.
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