В Дагестане объявили в розыск врио министра строительства и ЖКХ

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Казибеков, в доме которого проходили обыски, бежал из республики.

"Сейчас наш министр строительства в розыске", — сказал Васильев журналистам.

В Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы , призванная оценить «состояние законности» в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов , его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов , все они были арестованы до 5 апреля. Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.