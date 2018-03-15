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В Дагестане объявили в розыск врио министра строительства и ЖКХ
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В Дагестане объявили в розыск врио министра строительства и ЖКХ 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: Реальное время
МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости. Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ибрагим Казибеков объявлен в розыск, заявил глава республики Владимир Васильев.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Казибеков, в доме которого проходили обыски, бежал из республики.
"Сейчас наш министр строительства в розыске", — сказал Васильев журналистам.
В Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить «состояние законности» в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля. Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.
Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.
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