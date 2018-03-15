Сотрудники УЭБиПК задержали в Казани адвоката и его помощника 

Адвокат Айдар Файзетдинов задержан в Казани сотрудниками УЭБиПК. Следствие считает, что Файзетдинов мог быть посредником при передаче взятки. Также сообщается о задержании помощника адвоката — Рамиля Ахметова. Инцидент с передачей взятки произошел, по версии следствия, в октябре 2015 года. Файзетдинов предложил своей клиентке переквалифицировать дело на менее тяжкую статью за вознаграждение в размере 550 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Файзетдинов, по словам следователей, представлял интересы обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков. Помощник адвоката свою вину признал. Файзетдинов не согласился с обвинениями в свой адрес. Ахметов находится под подпиской о невыезде. Решение о мере пресечения Файзетдинова примет суд. Ходатайство примут в ближайшее время.