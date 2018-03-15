«Спавшие» в Калужской области исламисты признались в подготовке теракта 

Задержанные 14 марта в Калужской области члены так называемой «спящей ячейки» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» конвоированы в Тюмень для проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Они будут проводится в рамках возбужденного по статье 205.5 УК России («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») уголовного дела, сообщили в пресс-службе ФСБ России. Во время допроса преступники признались, что принимали участие в деятельности запрещенной организации и готовили теракты. Напомним, все четверо исламистов — жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Руководил ими эмиссар ИГ, прошедший боевую подготовку в Сирии. В каком населенном пункте Калужской области «спала» возглавляемая им ячейка, в сообщении не уточняется.