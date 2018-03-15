Экс-чиновник в Тульской области осужден за махинации с землей

"Экс-глава муниципального образования Малаховское признан виновным в совершении семи преступлений, связанных с превышением должностных полномочий. Суд назначил ему наказание — четыре года пять месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима . Он взят под стражу в зале суда", — сказала Каминская.

Следователи доказали, что по распоряжению Вдовина в период с декабря 2011 по февраль 2015 годов были подготовлены постановления о разделении участков большей площади на несколько новых, при этом в документах изменялось их местонахождение. «Администрация Заокского района фактически лишалась возможности распорядиться участками. Их стоимость… снизилась, общий ущерб бюджету оценен в более чем в 3,4 млн рублей», — сказала Каминская.