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На острове Русский изнасиловали местную жительницу
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На острове Русский изнасиловали местную жительницу 

Prim.News 20 часов назад
Фото: Vladnews.ru
Предполагаемого насильника уже задержали.
Как сообщает Vl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в темное время суток в безлюдном месте на острове Русский на местную жительницу напал неизвестный мужчина. Сначала он запугал ее угрозами расправы, а затем попытался совершить изнасилование в лесополосе, однако из-за низкой температуры воздуха свой преступный умысел он не сразу довел до конца.
Рядом находился дом, в подъезд которого он и завел потерпевшую. Там же и было совершено изнасилование. На крики вышел один из жильцов, который вызвал полицию и сообщил о случившемся.
Предполагаемого преступника удалось довольно быстро задержать, он сознался в преступлении. В настоящее время мужчина арестован.
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