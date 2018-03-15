Краевой суд признал правоту блогера, уличившего краснодарских сотрудников ДПС в нарушении

Краснодар . 15 марта — Новая Кубань. Заседание в Краснодарском краевом суде состоялось 12 марта, в день рождения популярного блогера Евгения Ширманова, который изобличает в своих роликах нарушителей ПДД.

Рассматривалась жалоба сотрудника краснодарской полиции, майора Захарова.

Судом первой инстанции (Прикубанский районный суд Краснодара) было признано, что полицейские неправомерно привлекли Евгения Ширманова к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов

Суть конфликта заключалась в том, что Ширманов запечатлел факт нарушения ПДД сотрудниками ОБ ДПС по г. Краснодару. Все происходило на стационарном посту полиции. Патрульный автомобиль был неправильно припаркован. Ширманов сделал сотрудникам замечание, попросил принять от него заявление и снимал все происходящее на камеру.

Полицейские требовали прекратить съемку, но не смогли привести весомых аргументов о том, почему ведение видеосъемки на стационарном посту может быть признано незаконным.

Ширманов отказался прекратить свои действия.

В результате в отношении него был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по 19.3. КоАП РФ . Он был доставлен в отдел полиции поселка Калинино УМВД по г. Краснодару и водворен в ИВС.

По решению Прикубанского районного суда в деяниях блогера не нашли состава административного правонарушения. Инспектор Захаров пытался обжаловать решение в суде вышестоящей инстанции.

Однако судья Краснодарского краевого суда Валерий Шелудько также пришел к выводу, что блогер имел право вести съемку на стационарном посту.

Таким образом решение суда первой инстанции оставлено в силе.