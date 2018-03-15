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Краснодарец пошел в ночной клуб со 100 тысячами рублей, подрался и стал жертвой грабителей
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Краснодарец пошел в ночной клуб со 100 тысячами рублей, подрался и стал жертвой грабителей 

Новая Кубань 15 марта 2018
Фото: Югополис
Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. События разворачивались на ул. Красноармейской возле одного из увеселительных заведений.
Между потерпевшим и неизвестным гражданином произошел конфликт, завязалась потасовка. Во время разбирательств 37-летний краснодарец обронил портмоне с деньгами, мобильным телефоном и золотой цепочкой. Мужчина утверждает, что при себе у него было 100 тысяч рублей налички. Найти свои вещи по окончанию конфликта он не смог, поэтому обратился в полицию.
Сотрудники изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и установили личности троих молодых людей, которые воспользовались потасовкой и похитили чужое имущество.
С места преступления парни скрылись на автомобиле.
Оперативники уголовного розыска задержали предполагаемых злоумышленников, которыми оказались ранее не судимые 27 и 26-летние уроженцы Республики Дагестан и их 34-летний приятель из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по г. Краснодару. Выяснилось, что они и оказались случайными свидетелями потасовки.
В отделе полиции молодые люди дали признательные показания, но уточнили, что в портмоне потерпевшего было не 100, а 15 тысяч рублей. Деньги они разделили между собой и потратили, а мобильный телефон и цепочку удалось вернуть хозяину.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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