Краснодарец пошел в ночной клуб со 100 тысячами рублей, подрался и стал жертвой грабителей

Краснодар . 15 марта — Новая Кубань. События разворачивались на ул. Красноармейской возле одного из увеселительных заведений.

Между потерпевшим и неизвестным гражданином произошел конфликт, завязалась потасовка. Во время разбирательств 37-летний краснодарец обронил портмоне с деньгами, мобильным телефоном и золотой цепочкой. Мужчина утверждает, что при себе у него было 100 тысяч рублей налички. Найти свои вещи по окончанию конфликта он не смог, поэтому обратился в полицию.

Сотрудники изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и установили личности троих молодых людей, которые воспользовались потасовкой и похитили чужое имущество.

С места преступления парни скрылись на автомобиле.

Оперативники уголовного розыска задержали предполагаемых злоумышленников, которыми оказались ранее не судимые 27 и 26-летние уроженцы Республики Дагестан и их 34-летний приятель из Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по г. Краснодару. Выяснилось, что они и оказались случайными свидетелями потасовки.

В отделе полиции молодые люди дали признательные показания, но уточнили, что в портмоне потерпевшего было не 100, а 15 тысяч рублей. Деньги они разделили между собой и потратили, а мобильный телефон и цепочку удалось вернуть хозяину.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража».