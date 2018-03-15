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Житель Тольятти получит срок за хранение дикой конопли
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Житель Тольятти получит срок за хранение дикой конопли 

ТРК Губерния 15 марта 2018
Фото: ТРК Губерния
Житель Тольятти может получить реальный срок за сбор и хранение дикой конопли, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Мужчина привлёк внимание патрульных не совсем типичным поведением. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться. Оказалось, для переживаний были причины: 33 грамма каннабиса. По словам задержанного, коноплю он нарвал ещё летом, реализовывать ее не собирался, а хранил для собственного потребления. В обстоятельствах дела придётся разобраться представителям правопорядка. Однако мужчине может грозить до 3 лет за «незаконные приобретение, хранение, растений, содержащих наркотические средства».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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