В Усолье-Сибирском полицейские задержали подозреваемых в кражах на территории области

В дежурную часть межмуниципального отдела

МВД России «Усольский» в конце декабря поступило три заявления от местных жителей о кражах с дач, расположенных в садоводстве «Наладчик»

Усольского района.

По предварительным данным, предполагаемые

преступники проникали в дома через окна и похищали ценные вещи, в том числе бытовую технику, электрообогреватели и другое имущество.

Оперативники установили местонахождение

сначала одного, потом второго подозреваемого. В ходе

оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Усольский»

задержали двух злоумышленников на территории города Ангарска

Известно, что в совершении краж

подозреваются два ранее судимых ангарчанина в возрасте 36 и 33 лет.

Задержанные мужчины пояснили, что похищенное имущество они сдавали в скупки, а вырученные денежные средства тратили на личные нужды. В настоящее время часть украденных вещей изъята и возвращена владельцам.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Кроме того, установлена вероятная причастность мужчин к кражам с дач в Ангарске и к грабежу в Иркутске

Сейчас подозреваемые заключены под стражу.