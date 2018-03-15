В Усолье-Сибирском полицейские задержали подозреваемых в кражах на территории области 

В дежурную часть межмуниципального отдела
МВД России «Усольский» в конце декабря поступило три заявления от местных жителей о кражах с дач, расположенных в садоводстве «Наладчик»
Усольского района.
По предварительным данным, предполагаемые
преступники проникали в дома через окна и похищали ценные вещи, в том числе бытовую технику, электрообогреватели и другое имущество.
Оперативники установили местонахождение
сначала одного, потом второго подозреваемого. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Усольский»
задержали двух злоумышленников на территории города Ангарска.
Известно, что в совершении краж
подозреваются два ранее судимых ангарчанина в возрасте 36 и 33 лет.
Задержанные мужчины пояснили, что похищенное имущество они сдавали в скупки, а вырученные денежные средства тратили на личные нужды. В настоящее время часть украденных вещей изъята и возвращена владельцам.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предполагает
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Кроме того, установлена вероятная причастность мужчин к кражам с дач в Ангарске и к грабежу в Иркутске.
Сейчас подозреваемые заключены под стражу.