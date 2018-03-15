В Пензенской области за взятку инспектору оштрафовали и выдворили из страны гасторбайтера

По данным дела, 4 декабря гасторбайтер пытался дать 12 тыс. рублей сотруднику ГИБДД, чтобы его не привлекли к административной ответственности за пребывание на территории Российской Федерации без постановки на миграционный учет.

«Суд назначил иностранцу штраф в размере 80 тысяч рублей. Эта сумма, предложенные в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Штраф осужденный оплатил и был выдворен за пределы страны», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.