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В Пензенской области за взятку инспектору оштрафовали и выдворили из страны гасторбайтера
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В Пензенской области за взятку инспектору оштрафовали и выдворили из страны гасторбайтера 

PNZdrive 15 марта 2018
Фото: PNZdrive
В Пензенской области прокурор Мокшанского района поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан, который хотел откупиться от инспектора УГИБДД.
По данным дела, 4 декабря гасторбайтер пытался дать 12 тыс. рублей сотруднику ГИБДД, чтобы его не привлекли к административной ответственности за пребывание на территории Российской Федерации без постановки на миграционный учет.
«Суд назначил иностранцу штраф в размере 80 тысяч рублей. Эта сумма, предложенные в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Штраф осужденный оплатил и был выдворен за пределы страны», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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