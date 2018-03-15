Топ-менеджера украинского госбанка уличили в хищении миллионов гривен 

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали «Ощадбанку». По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку был нанесен ущерб на сумму 16,7 млн грн.», — говорится в сообщении.
Чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.
Ведется досудебное следствие.
«Ощадбанк» — один из крупнейших государственных банков Украины. Он входит в четверку государственных госбанков, куда также входят «Приватбанк», «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк».