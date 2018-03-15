В Москве злоумышленник нанес женщине десять ножевых ранений

По версии следствия, вечером 8 марта мужчина, находясь около подъезда жилого дома на улице Большая Академическая в Москве, беспричинно напал на проходящую мимо 43-летнюю женщину и нанес ей не менее десяти ударов ножом в область жизненно важных органов. Женщина активно сопротивлялась, а также ей на помощь пришел прохожий, ввиду чего нападавший не смог довести свой умысел до конца. Потерпевшая была доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", — сказала Иванова.

Она добавила, что сейчас подозреваемый арестован, ему будет назначен ряд медицинских экспертиз для установления психического здоровья.