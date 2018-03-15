СК проводит проверку после употребления неизвестных таблеток группой школьников в Петербурге

Следователи проводят проверку по факту употребления неизвестных таблеток группой школьников в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. «15 марта 2018 года в одну из школ Приморского района Санкт-Петербурга ученица 7 класса принесла неустановленные таблетки, которые употребила с 13-ю одноклассниками», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, педагоги школы в связи с изменением поведения детей вызвали медработников. У детей были взяты анализы для установления вида таблеток.

«Трое учащихся доставлены в больницу, угроз для их здоровья не имеется. Остальные ребята продолжили обучение», — отметили в СК.

Обстоятельства произошедшего выясняются.