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СК проводит проверку после употребления неизвестных таблеток группой школьников в Петербурге
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СК проводит проверку после употребления неизвестных таблеток группой школьников в Петербурге 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следователи проводят проверку по факту употребления неизвестных таблеток группой школьников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. «15 марта 2018 года в одну из школ Приморского района Санкт-Петербурга ученица 7 класса принесла неустановленные таблетки, которые употребила с 13-ю одноклассниками», — сообщили в ведомстве.
По данным СК, педагоги школы в связи с изменением поведения детей вызвали медработников. У детей были взяты анализы для установления вида таблеток.
«Трое учащихся доставлены в больницу, угроз для их здоровья не имеется. Остальные ребята продолжили обучение», — отметили в СК.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В феврале СК возбудил дело по факту массового отравления в школе в Татарстане.
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