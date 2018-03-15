Северодвинский программист получил гонорар за сайт наркотиками

— В сентябре 2017-го Кузин выполнил работы по оформлению WEB-страницы для интернет-магазина, осуществляющего незаконный сбыт наркотических средств на территории РФ посредством тайников-«закладок». В качестве оплаты своего труда он решил получить распространяемый «заказчиком» услуги товар, мужчину задержали после выемки товара, — сообщили в управлении ФСБ России по Северному флоту.

Приговор Александру Кузину оставили без изменений, он вступил в законную силу