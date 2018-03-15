Опубликовано видео попытки убийства женщины на севере Москвы

Злоумышленник попытался зарезать прохожую — инцидент, произошедший вечером 8 марта попал в объектив камеры, установленной около подъезда одного из жилых домов на улице Большой Академической в Москве

По версии следствия, 39-летний житель столицы без какой-то причины внезапно атаковал проходившую мимо 43-летнюю женщину. Подозреваемый нанес ей десяток ножевых ранений в «область жизненно важных органов».

"Ввиду активного сопротивления и помощи прохожего, нападавший не смог довести свой преступный умысел до конца ", — говорится в сообщении СК РФ

Несостоявшийся убийца задержан и находится под стражей, а его жертва госпитализирована.

"Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления психического здоровья подозреваемого будет назначен ряд медицинских экспертиз ", — отметили в ведомстве.