Ещё
Опубликовано видео попытки убийства женщины на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео попытки убийства женщины на севере Москвы 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Злоумышленник попытался зарезать прохожую — инцидент, произошедший вечером 8 марта попал в объектив камеры, установленной около подъезда одного из жилых домов на улице Большой Академической в Москве.
По версии следствия, 39-летний житель столицы без какой-то причины внезапно атаковал проходившую мимо 43-летнюю женщину. Подозреваемый нанес ей десяток ножевых ранений в «область жизненно важных органов».
"Ввиду активного сопротивления и помощи прохожего, нападавший не смог довести свой преступный умысел до конца ", — говорится в сообщении СК РФ.
Несостоявшийся убийца задержан и находится под стражей, а его жертва госпитализирована.
"Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления психического здоровья подозреваемого будет назначен ряд медицинских экспертиз ", — отметили в ведомстве.
Вести.Ru: последние новости
Дело Скрипаля: истек срок британского ультиматума к России Арестован подозреваемый в убийстве прохожего на северо-востоке Москвы В МВД подсчитали ущерб от коррупционных преступлений
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе172
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури21
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской175
ЕС осудил строительство Крымского моста131
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»284
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение